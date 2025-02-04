Доля Windows 11 среди пользователей выросла

Доля операционной системы (ОС) Windows 11 среди пользователей достигла 36,6 процента. Об этом сообщается в отчете компании Statcounter за январь, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За прошедший месяц доля актуальной ОС от Microsoft заметно выросла - почти на 2,5 процента. При этом за тот же период доля Windows 10 сократилась на 2,33 процента - до 60,37 процента. При этом устаревшая ОС все еще остается самой популярной операционной системой среди пользователей по всему миру.

Аналитики отметили, что Windows 10 и 11 продолжают оставаться самыми востребованными ОС. Ниже расположились Windows 7, Windows 8 и Windows XP, доля которых в начале 2025 года составила 2,24; 0,3 и 0,27 процента соответственно.