Стало известно, когда Apple выпустит новый самый дешевый iPad?

По сообщениям инсайдеров, Apple готовится к выпуску 11-го поколения своего базового iPad, который, как ожидается, получит существенные обновления "под капотом", но практически не изменится внешне. Ожидается, что новинка получит процессор A17 Pro и 8 ГБ оперативной памяти, что значительно повысит производительность по сравнению с предыдущей моделью. Об этом сообщает издание 9to5Google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источников, переход с чипа A14 Bionic на A17 Pro, дебютировавший в iPhone 15 Pro, обеспечит примерно 40-процентный прирост производительности. Увеличение оперативной памяти вдвое, с 4 ГБ до 8 ГБ, позволит пользователям более комфортно работать в режиме многозадачности и запускать более требовательные приложения.

Кроме того, iPad 11-го поколения может получить полный доступ к новому пакету функций Apple Intelligence, включая Genmoji, Image Playground, поддержку ChatGPT и обновленную Siri. То есть iPad 11-го поколения станет первым базовым iPad с поддержкой AI-функций Apple.

Другие возможные обновления включают улучшенные стандарты подключения, такие как Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Существует вероятность появления функции Stage Manager, ранее доступной только на iPad Pro и iPad Air с более мощными чипами.

Несмотря на длительный перерыв с момента выхода iPad 10-го поколения в октябре 2022 года, ожидается, что 11-е поколение станет эволюционным обновлением, сосредоточенным на улучшении внутренних компонентов. Многие надеются, что Apple увеличит объем базовой памяти с 64 ГБ до 128 ГБ.

По слухам, новый iPad 11-го поколения будет представлен весной 2025 года.