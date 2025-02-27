OnePlus выпустила часы с забавной опечаткой на корпусе

Компания OnePlus выпустила новые умные часы Watch 3, и пользователи обратили внимание на необычную деталь: на задней крышке устройства присутствует опечатка. Вместо стандартной надписи "Made in China" на корпусе часов выгравировано "Meda in China". Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ошибку обнаружили пользователи и журналисты, включая издание Android Police, которые заметили опечатку на обзорных образцах OnePlus Watch 3. Сама по себе ошибка довольно незначительна и легко упускается из виду, однако она вызвала обсуждение в сети.

Для OnePlus, известной своими прошлыми неудачами в сфере умных часов, эта небольшая оплошность стала, как ни странно, облегчением для некоторых обозревателей. Первая модель OnePlus Watch столкнулась с резкой критикой из-за программных недоработок и неточной работы функций отслеживания здоровья. Вторая модель, OnePlus Watch 2, была воспринята более позитивно, хотя и не обошлась без недостатков.

Несмотря на курьезную опечатку, предварительные обзоры OnePlus Watch 3 в целом позитивны. Некоторые пользователи и эксперты в шутку предположили, что первая партия часов с надписью "Meda in China" может стать коллекционной редкостью.

В заключение в The Verge отметили, что несмотря на забавный инцидент с типографической ошибкой, OnePlus Watch 3, по первым впечатлениям, представляют собой интересное устройство.