OnePlus выпустила часы с забавной опечаткой на корпусе

Компания OnePlus выпустила новые умные часы Watch 3, и пользователи обратили внимание на необычную деталь: на задней крышке устройства присутствует опечатка. Вместо стандартной надписи "Made in China" на корпусе часов выгравировано "Meda in China". Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.