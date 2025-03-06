Apple может превратить колонки и ТВ-приставки в Wi-Fi-роутеры

Apple рассматривает возможность вернуться на рынок Wi-Fi-роутеров, но на этот раз с прицелом на "умный" дом. По данным инсайдеров, компания разрабатывает новые технологии, которые потенциально могут превратить Apple TV и HomePod mini в точки доступа Wi-Fi. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 2000-х и 2010-х годах Apple уже выпускала линейку Wi-Fi-роутеров AirPort, включая модели AirPort Express, AirPort Extreme и AirPort Time Capsule. Однако в 2018 году компания прекратила их производство. Теперь же, похоже, Apple может вернуться на этот рынок, но уже в новом формате.

Как сообщает Марк Гурман из Bloomberg, Apple разрабатывает собственный Wi-Fi- и Bluetooth-чип. По его информации, этот чип настолько продвинут, что "теоретически" может превратить новые модели Apple TV и HomePod mini в полноценные беспроводные точки доступа. Ожидается, что первые устройства с новым чипом появятся уже в этом году.

Этот шаг может быть связан с растущим интересом Apple к рынку "умного" дома. По слухам, компания планирует активно расширять свое присутствие в этой сфере, включая выпуск хаба для "умного" дома и HomeKit-совместимой камеры видеонаблюдения. Интеграция функций Wi-Fi-роутера в Apple TV или HomePod mini могла бы стать еще одним способом укрепить позиции Apple в этой области.

По данным Гурмана, новый чип будет поддерживать стандарт Wi-Fi 6E, что стало бы значительным улучшением по сравнению с последними моделями AirPort, работавшими на стандарте Wi-Fi 5. В то же время аналитик Джефф Пу предполагает, что чип может поддерживать даже более современный стандарт Wi-Fi 7.

На данный момент остается неясным, действительно ли Apple реализует идею превращения Apple TV и HomePod в Wi-Fi-роутеры. Тем не менее, разработка столь продвинутого чипа говорит о том, что компания, по крайней мере, рассматривает такую возможность и может быть готова предложить рынку "умного" дома новое интересное решение.