Обновление Windows сломало некоторые принтеры

Microsoft сообщила о технической проблеме с USB-принтерами, которая может возникнуть после установки обновлений для Windows, выпущенных в конце января. Об этом сообщает портал 3DNews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сбой затрагивает устройства под управлением Windows 10 (22H2) и Windows 11 версий 22H2 и 23H2. При этом, судя по всему, Windows 11 (24H2) сбой обошел стороной. Согласно официальному заявлению Microsoft, после установки обновления KB5050092 от 29 января 2025 года или более новых версий, двусторонние принтеры, подключенные по USB и поддерживающие протоколы USB Print и IPP Over USB, могут начать некорректную печать. Устройства могут неожиданно печатать произвольный текст, включая сетевые команды и символы, не имеющие отношения к заданию печати.

Наиболее распространенные случаи самопроизвольной печати начинаются с заголовка "POST /ipp/print HTTP/1.1", сопровождаемого текстом, относящимся к Internet Printing Protocol. Проблема часто проявляется при повторном включении устройства или его повторном подключении.

Для исправления ситуации Microsoft отозвала проблемное обновление, используя инструмент Known Issue Rollback (KIR), встроенный в последние версии Windows. IT-администраторам корпоративных сетей рекомендуется развернуть соответствующие групповые политики для активации функции KIR и устранения неполадок.