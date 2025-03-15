Как назвали совершенно новый и дорогой iPhone?

Apple рассматривает возможность выпуска премиальной модели iPhone 17 Ultra.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на инсайдера yeux1122.

Согласно источнику, будущий iPhone 17 Ultra будет выделяться уменьшенным вырезом Dynamic Island, улучшенной системой охлаждения с использованием паровых камер и увеличенным аккумулятором.

Предполагается, что уменьшенный Dynamic Island будет использоваться лишь в Ultra-версии из-за ограниченных поставок компонентов. При этом из-за увеличенного аккумулятора новинка будет толще других моделей в линейке.

Также ожидается, что iPhone 17 Ultra предложит 12 ГБ оперативной памяти и тройную камеру с 48-мегапиксельными модулями. Не исключено, что эти же характеристики будут использованы в iPhone 17 Pro.

Презентация iPhone 17 Ultra ожидается в сентябре 2025 года вместе с тремя другими моделями, включая совершенно новый iPhone 17 Air, который заменит Plus-версию. Это будет рекордно тонкий смартфон с корпусом толщиной всего 5,5 мм, одной камерой и моно-динамиком.