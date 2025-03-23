Гаджеты Apple сравнили с самой провальной версией Windows

Известный IT-аналитик Бенедикт Эванс сравнил новые продукты Apple с операционной системой (ОС) Windows. На это обратило внимание издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В своем блоге Эванс заметил, что американская корпорация переживает плохие времена. Он напомнил, что Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro, которая провалилась на рынке, потерпела неудачу с сервисами искусственного интеллекта (ИИ) и отложила разработку инновационной Siri 2. Продукты компании специалист сравнил с Windows Vista.

Windows Vista - версия ОС от Microsoft, вышедшая в 2007 году. Корпорация подверглась жесткой критике пользователей, так как система имела множество ошибок программного обеспечения (ПО) и проблемы с производительностью. "Зачем они поставляли Vision Pro? Чего они добились?" - задался вопросом автор. Эванс заявил, что гарнитура Apple и ИИ-сервисы - такие же неготовые к выпуску продукты, каким в свое время оказалась Vista.

Аналитик отметил, что раньше цикл выпуска ОС от Apple можно было сравнить с метрономом - анонс в июне, релиз в сентябре, и так каждый год. Сейчас компания перестала выполнять публичные обещания - по мнению Бенедикта Эванса, это страшнее всего.