SOCAR Türkiye завершила передачу двух ключевых компаний

SOCAR Türkiye завершила передачу Bursagaz и Kayserigaz компании Aksa Doğalgaz, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на компанию.

Компания Aksa Doğalgaz начала предоставлять услуги в распределительных зонах Бурсы и Кайсери, ранее находившихся в управлении SOCAR Türkiye.

Председатель совета директоров Aksa Doğalgaz Яшар Арслан, говоря о расширении деятельности компании после завершения процесса приобретения, сообщил, что они будут оказывать услуги по распределению природного газа в 29 центральных городах, расположенных в границах 32 провинций.

"Как крупнейшая компания по распределению природного газа в Türkiye, мы увеличили количество наших лицензий с 21 до 23. На сегодняшний день мы обеспечиваем подачу газа в 327 районов и поселков. Длина нашей сети выросла на 31% и достигла 62 тысяч километров, а количество абонентов увеличилось на 36%, достигнув 7,3 миллиона. Объем распределяемого нами природного газа вырос на 27% и составил 13,3 миллиарда кубометров в год. Мы продолжим безопасно и бесперебойно обеспечивать природным газом два города, присоединившиеся к нашей операционной сети, придерживаясь нашего принципа высокой удовлетворенности клиентов", - сказал он.