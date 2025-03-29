Есть ли азербайджанцы среди пострадавших в Мьянме и Таиланде?

На данный момент нет информации о пострадавших гражданах Азербайджана в результате мощного землетрясения, которое произошло в Таиланде и Мьянме.

Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде.

Напоминаем, что вчера в Таиланде и Мьянме произошло сильное землетрясение. В Таиланде, в частности, в Бангкоке, зафиксировано 10 погибших, 16 раненых и 101 пропавший без вести.

В Мьянме число жертв землетрясения превысило 1000 человек, а количество раненых составило более 2300.