В Бангкоке объявлен режим ЧП

В Бангкоке объявлен режим чрезвычайного положения после землетрясения.

Как передает Day.Az, авиарегулятор Таиланда издал указ о временном прекращении полетов по всей стране. 

В Бангкоке не работает метро, на дорогах образовались пробки, сообщают очевидцы.

Под завалами рухнувшего строившегося здания пропали 67 рабочих, сообщает Khaosod