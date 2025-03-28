https://news.day.az/world/1740209.html В Бангкоке объявлен режим ЧП В Бангкоке объявлен режим чрезвычайного положения после землетрясения. Как передает Day.Az, авиарегулятор Таиланда издал указ о временном прекращении полетов по всей стране. В Бангкоке не работает метро, на дорогах образовались пробки, сообщают очевидцы. Под завалами рухнувшего строившегося здания пропали 67 рабочих, сообщает Khaosod
В Бангкоке объявлен режим ЧП
В Бангкоке объявлен режим чрезвычайного положения после землетрясения.
Как передает Day.Az, авиарегулятор Таиланда издал указ о временном прекращении полетов по всей стране.
В Бангкоке не работает метро, на дорогах образовались пробки, сообщают очевидцы.
Под завалами рухнувшего строившегося здания пропали 67 рабочих, сообщает Khaosod
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре