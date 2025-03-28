https://news.day.az/society/1740147.html Несчастный случай в Ханкенди - есть погибший В Ханкенди мужчину ударило током. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 27-летний Абдинов Амин погиб на месте происшествия в результате поражения электрическим током при попытке перерезать провода от трансформатора. Информацию подтвердили родственники погибшего.
Несчастный случай в Ханкенди - есть погибший
В Ханкенди мужчину ударило током.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 27-летний Абдинов Амин погиб на месте происшествия в результате поражения электрическим током при попытке перерезать провода от трансформатора.
Информацию подтвердили родственники погибшего. Тело мужчины доставлено для осмотра в Бардинский отдел Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.
По данному факту проводится расследование.
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