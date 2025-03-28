Несчастный случай в Ханкенди

В Ханкенди мужчину ударило током.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 27-летний Абдинов Амин погиб на месте происшествия в результате поражения электрическим током при попытке перерезать провода от трансформатора.

Информацию подтвердили родственники погибшего. Тело мужчины доставлено для осмотра в Бардинский отдел Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По данному факту проводится расследование.