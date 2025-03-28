Какими будут дисплеи у iPhone 17?

Apple планирует использовать передовые OLED-дисплеи Samsung во всех моделях iPhone 17, включая базовую версию.

Это значительное изменение, поскольку ранее только премиальные модели, такие как Pro и Pro Max, оснащались лучшими экранами, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Новые дисплеи Samsung M14 способны достигать яркости до 3000 нит, что улучшит видимость на улице и качество HDR-контента. Однако Apple, вероятно, ограничит максимальную яркость для сохранения баланса между комфортом пользователя и энергопотреблением.

Кроме того, ожидается, что все модели iPhone 17 получат поддержку технологии ProMotion с частотой обновления 120 Гц, что обеспечит более плавный интерфейс и улучшенный игровой процесс.

Apple также планирует отказаться от модели Plus, заменив её новой версией iPhone 17 Air, которая станет самым тонким iPhone в истории компании. Однако это устройство будет иметь некоторые ограничения, такие как наличие только одной камеры.