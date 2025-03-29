Samsung представила новые телевизоры с ИИ

Samsung Electronics показала новые телевизоры серии Neo QLED 2025 года с функциями искусственного интеллекта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, в новую линейку 8К телевизоров вошли модели QN900F и QN990F. Первая доступна в версиях на 65, 75, 85 дюймов, а вторая получила еще и 98-дюймовый вариант. Обе модели используют процессор NQ8 AI Gen3, благодаря которому поддерживают ИИ-апскейлинг контента до 8К. QN900F имеет частоту обновления до 120 Гц в 8К и до 165 Гц в 4К, тогда как QN990F поддерживает до 240 Гц в 4К.

65-дюймовые и 75-дюймовые QN900F доступны уже сейчас и стоят $3299 и $4299. 85-дюймовая версия за $5499 поступит в продажу в ближайшие недели вместе с серией QN990F. Последние будут стоить $5499, $6499, $8499 и $39999 за версии диагоналями 65, 75, 85 и 98 дюймов соответственно.

Линейка новых 4К телевизоров включает три модели - QN90F, QN80F и QN70F. Флагманский QN90F оснащен улучшенным процессором NQ4 AI Gen3, а две другие модели получили немного старшие процессоры Gen2. Базовая частота обновления составляет 120 Гц с возможностью повысить ее до 144 Гц или 165 Гц в случае флагманской модели.

Уже сейчас для покупки доступны модели диагоналей от 55 до 85 дюймов в QN80F (от $1299 до $3499) и от 43 до 98 дюймов в QN90F (от $1399 до $14999). Вскоре в продажу поступит и QN70F с диагоналями от 55 до 85 дюймов.

Позже в этом году Samsung впервые предложит пользователям свои самые большие в истории дисплеи - QN80F получит вариант на 100 дюймов, а QN90F - в 115 дюймов.

Звуковые функции на всех представленных моделях включают Dolby Atmos и функцию отслеживания объектов Object Tracking Sound, которая согласует звук с движением на экране.

Искусственный интеллект Samsung Vision предоставляет пользователям доступ к новым функциям, таким как Live Translate, который добавляет субтитры в реальном времени, Click to Search, который позволяет мгновенно искать информацию об актерах на экране, и Universal Gestures для пользователей Galaxy Watch для возможности управлять телевизором с помощью жестов руки.

Все представленные модели имеют защиту от бликов и получат 7 лет обновлений программного обеспечения.