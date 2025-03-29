Маск продал социальную сеть X

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его компания в области искусственного интеллекта xAI приобрела принадлежащую ему платформу X, передает Day.Az.

"xAI приобрела X в рамках сделки по обмену акциями. xAI стоит 80 миллиардов долларов, а X - 33 миллиарда долларов. Будущее xAI и X тесно связано. Сегодня мы официально делаем шаг к объединению данных, моделей, вычислительных мощностей, каналов распространения и талантов. Это слияние откроет огромный потенциал, сочетая передовые возможности и экспертизу xAI в области искусственного интеллекта с колоссальным охватом X", - заявил Маск.