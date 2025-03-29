https://news.day.az/hitech/1740370.html Маск продал социальную сеть X Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его компания в области искусственного интеллекта xAI приобрела принадлежащую ему платформу X, передает Day.Az. "xAI приобрела X в рамках сделки по обмену акциями. xAI стоит 80 миллиардов долларов, а X - 33 миллиарда долларов. Будущее xAI и X тесно связано.
Маск продал социальную сеть X
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его компания в области искусственного интеллекта xAI приобрела принадлежащую ему платформу X, передает Day.Az.
"xAI приобрела X в рамках сделки по обмену акциями. xAI стоит 80 миллиардов долларов, а X - 33 миллиарда долларов. Будущее xAI и X тесно связано. Сегодня мы официально делаем шаг к объединению данных, моделей, вычислительных мощностей, каналов распространения и талантов. Это слияние откроет огромный потенциал, сочетая передовые возможности и экспертизу xAI в области искусственного интеллекта с колоссальным охватом X", - заявил Маск.
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