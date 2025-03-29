АСЕАН окажет гумпомощь Мьянме и Таиланду

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) подтверждает свою солидарность с Мьянмой и Таиландом и будет тесно взаимодействовать для оказания им гуманитарной помощи.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, принятом министрами иностранных дел стран - участниц регионального блока.

В документе отмечается, что государства - члены АСЕАН "выражают глубочайшее сочувствие и соболезнования народам Мьянмы и Таиланда" в связи с мощным землетрясением, произошедшим в центральной части Мьянмы. "Стихийное бедствие привело к значительным человеческим жертвам, ранениям и широкомасштабным разрушениям, особенно в Мандалае, Нейпьидо, Бангкоке, Чиангмае и прилегающих районах. АСЕАН подтверждает свою солидарность с семьями и общинами, пострадавшими от землетрясения и его последствий. АСЕАН готова поддержать усилия по оказанию чрезвычайной помощи и восстановлению, в том числе путем развертывания Группы АСЕАН по реагированию и оценке чрезвычайных ситуаций, использования Системы логистики чрезвычайных ситуаций при стихийных бедствиях для АСЕАН и поддержки городской поисково-спасательной службы на основе приоритетов, определенных Мьянмой и Таиландом", - указывается в заявлении, распространенном секретариатом организации.

Главы внешнеполитических ведомств АСЕАН подчеркнули, что ассоциация будет тесно сотрудничать в целях координации оказания гуманитарной помощи и поддержки, а также обеспечения своевременного и эффективного гуманитарного реагирования при содействии Координационного центра АСЕАН по оказанию гуманитарной помощи в борьбе со стихийными бедствиями.

Мощное землетрясение произошло 28 марта на территории Мьянмы. По данным таиландского метеодепартамента, его магнитуда составила 8,2. Число жертв землетрясения превысило 1 тыс., около 2,3 тыс. человек получили травмы. От удара стихии также пострадал Таиланд, толчки ощущались в Китае и во Вьетнаме.