"Отметил Новруз, было интересно"

Американский баскетболист азербайджанской коиманды "Губа" Джален Рейнольдс дал интервью пресс-службе клуба.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он прокомментировал последние игры своей команды в чемпионате и поделился мыслями о следующем туре.

- "Губа" проведет последний матч регулярного чемпионата. Что вы думаете об игре с "Орду", сможете ли победить?

- Думаю, что это будет очень хорошая игра. Хотим завершить регулярный сезон победой. Сейчас мы сосредоточены именно на этом. Вот почему будем бороться до конца.

- В чемпионате страны наступил длительный перерыв. Где вы провели его?

- Провел отпуск в Баку, в другие страны не выезжал. Я также праздновал здесь Новруз. Это было интересно, потому что произошло со мной впервые.

- "Губа" продолжает свое неудачное выступление в чемпионате Азербайджана. Как вы думаете, в чем причина поражений?

- В этом сезоне мы показали, что можем играть против любых игроков нашей лиги. Одной из причин наших поражений стали ошибки, вызванные усталостью. Когда мы уставали, то допускали ошибки и фолы в защите. Иногда нам не удавалось делать точные броски. Это не позволило нам в конечном итоге достичь желаемого результата. Нам нужно играть с умом и прилагать больше усилий.

- "Губа" примет участие в плей-офф. Сможете ли вы добиться успеха хотя бы здесь?

- Регулярный сезон закончится, и мы начнем все заново. Вот почему я думаю, что мы добьемся здесь успеха. Не думаю, что на нас оказывается давление. Потому что мало кто ожидает от нас победы. Думаю, ситуация больше давит на "Орду".

- Как считаете, вам удалось хорошо проявить себя в Азербайджанской баскетбольной лиге? Ваша карьера в "Губе" складывается так, как вы хотели?

- Честно говоря, первые игры я начал медленнее. Но мне пришлось привыкать к лиге игра за игрой. Чувствую, что моя карьера начинается так, как я хотел. Но всегда есть возможности для совершенствования.