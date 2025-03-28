Землю атакует очередная магнитная буря

Специалисты Российского института прикладной геофизики имени академика Е.К. Фёдорова зафиксировали возмущение магнитного поля Земли, сообщает Day.Az.

По информации института, на данный момент уровень возмущенности магнитного поля Земли составляет G2 ("умеренный") по шкале мониторинга, которая включает пять уровней. При этом G5 обозначает экстремально сильное возмущение, а G1 - слабое.

При уровне G2 могут возникнуть проблемы с энергетическими системами, перебои в радионавигации и нарушения высокочастотной связи.

Как опасно это явление? Как долго оно продлится и как защититься от него?

Об этом рассказал заведующий отделом Института географии Национальной академии наук Азербайджана, эколог Энвер Алиев.

По словам ученого, возмущение магнитного поля Земли является природным явлением, которое сопровождает планету уже миллионы лет. Магнитные полюса играют роль защитного барьера, отражая электромагнитные волны и таким образом способствуя поддержанию жизни на Земле.

Алиев отметил, что магнитное поле Земли претерпело изменения в последнее время. Особенно с 1996 года оно перемещается с территории Северной Америки в сторону России. Эти трансформации связаны с увеличением лавовых отложений в недрах Земли и накоплением энергии в нижних слоях земной коры. Хотя эти изменения могут повлечь некоторые осложнения, в настоящее время они не представляют серьезной угрозы.

Эколог также подчеркнул, что вспышки на Солнце оказывают влияние на планеты, в том числе создавая риски для жизни на Земле.

С развитием науки и технологий такие явления становятся более поддающимися контролю, и принимаются необходимые меры. Наиболее уязвимыми к возмущению магнитного поля являются пожилые люди, дети и беременные женщины. Он порекомендовал этой категории населения оставаться дома, особенно в активные часы дня, поскольку большинство зданий в Азербайджане построены из бетона, что снижает воздействие электромагнитных волн внутри помещений.