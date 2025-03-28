https://news.day.az/world/1740332.html Армянским депутатам выдвинуты обвинения В отношении депутатов парламента Армении Овика Агазаряна и Тарона Маргаряна выдвинуты обвинения. Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила пресс-секретарь судов общей юрисдикции Армении Лиана Рафаэлян.
Армянским депутатам выдвинуты обвинения
В отношении депутатов парламента Армении Овика Агазаряна и Тарона Маргаряна выдвинуты обвинения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила пресс-секретарь судов общей юрисдикции Армении Лиана Рафаэлян.
В организации также сообщили, что в отношении обоих депутатов приняты меры, обязывающие их не покидать место жительства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре