Армянским депутатам выдвинуты обвинения

В отношении депутатов парламента Армении Овика Агазаряна и Тарона Маргаряна выдвинуты обвинения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила пресс-секретарь судов общей юрисдикции Армении Лиана Рафаэлян.

В организации также сообщили, что в отношении обоих депутатов приняты меры, обязывающие их не покидать место жительства.