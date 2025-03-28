https://news.day.az/sport/1740256.html Когда защитник "Карабаха" приступит к тренировкам? Стала известна дата, когда футболист "Карабаха" Аббас Гусейнов присоединится к команде. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, защитник, который долгое время не мог помогать команде из-за травмы, в настоящее время завершил лечение. Ожидается, что Гусейнов приступит к индивидуальным тренировкам на этой неделе.
Когда защитник "Карабаха" приступит к тренировкам?
Стала известна дата, когда футболист "Карабаха" Аббас Гусейнов присоединится к команде.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, защитник, который долгое время не мог помогать команде из-за травмы, в настоящее время завершил лечение.
Ожидается, что Гусейнов приступит к индивидуальным тренировкам на этой неделе.
Он приступит к тренировкам с командой к концу месяца и сможет помочь "Карабаху" до конца сезона.
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