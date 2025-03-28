Когда защитник "Карабаха" приступит к тренировкам?

Стала известна дата, когда футболист "Карабаха" Аббас Гусейнов присоединится к команде.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, защитник, который долгое время не мог помогать команде из-за травмы, в настоящее время завершил лечение.

Ожидается, что Гусейнов приступит к индивидуальным тренировкам на этой неделе.

Он приступит к тренировкам с командой к концу месяца и сможет помочь "Карабаху" до конца сезона.