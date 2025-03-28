Столпотворение на улицах Бангкока после сильного землетрясения

Люди толпятся на улицах Бангкока, чтобы не оставаться в шатающихся от землетрясений зданий. Туристы и местные в спешке убегают из торговых центров и отелей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Тем временем появилась информация о первых жертвах - по меньшей мере 43 рабочих оказались под завалами обрушившегося здания в Бангкоке, сообщает AFP.