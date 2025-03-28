https://news.day.az/world/1740208.html Столпотворение на улицах Бангкока после сильного землетрясения - ВИДЕО Люди толпятся на улицах Бангкока, чтобы не оставаться в шатающихся от землетрясений зданий. Туристы и местные в спешке убегают из торговых центров и отелей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Столпотворение на улицах Бангкока после сильного землетрясения - ВИДЕО
Люди толпятся на улицах Бангкока, чтобы не оставаться в шатающихся от землетрясений зданий. Туристы и местные в спешке убегают из торговых центров и отелей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Тем временем появилась информация о первых жертвах - по меньшей мере 43 рабочих оказались под завалами обрушившегося здания в Бангкоке, сообщает AFP.
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