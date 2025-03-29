Проведены переговоры по ядерной программе Ирана

27 марта в Женеве (Швейцария), состоялись технические и специальные переговоры на уровне экспертов 4 стран (Ирана, Великобритании, Франции и Германии) по ядерной программе Ирана.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице заместителя министра иностранных дел Ирана Кязыма Гарибабади в социальной сети Х.

По его словам, на женевских переговорах также обсуждалась отмена санкций против Ирана.

Замминистра иностранных дел Ирана не уточнил других деталей женевских переговоров.

Напомним, что 29 ноября 2024 года в Женеве состоялся первый раунд диалога заместителей министров иностранных дел Ирана и 3 европейских стран (Великобритании, Франции и Германии). 2-й раунд этого диалога был продолжен 13-14 января 2025 года. 3-й раунд переговоров состоялся 24 февраля 2025 года. В основном переговоры велись по ядерной программе Ирана.

Отметим, что 3 марта на заседании совета директоров МАГАТЭ генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что Иран увеличил объем обогащенного урана до 60 процентов со 182 до 275 килограммов по сравнению с предыдущим кварталом. Иран - единственное неядерное государство, которое обогащает уран до этого уровня. И это вызывает серьезную озабоченность.

Стоит отметить, что в конце 2020 года парламент Ирана, ссылаясь на введение санкций против страны, принял решение о реализации Стратегического плана в ядерной сфере с целью отмены санкций. В соответствии с решением иранского парламента, с 23 февраля Иран приостановил выполнение дополнительных шагов и дополнительного протокола, предусмотренных ядерным соглашением. Вследствие этого механизм контроля МАГАТЭ был снижен на 20-30 процентов.

Иран официально заявляет, что его стратегия заключается в предотвращении разработки атомной бомбы, и страна никогда не поддерживала производство оружия массового уничтожения.