https://news.day.az/world/1740245.html Аэропорты Таиланда возобновили работу после закрытия Все аэропорту Таиланда возобновили работу после закрытия, вызванного мощным землетрясением. Об этом пишет портал Khaosod, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Отмечается, что ранее из-за произошедшего министр транспорта популярной курортной страны Сурия Джуангрунгруангкит призвал приостановить работу авиагаваней на час.
Аэропорты Таиланда возобновили работу после закрытия
Все аэропорту Таиланда возобновили работу после закрытия, вызванного мощным землетрясением. Об этом пишет портал Khaosod, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что ранее из-за произошедшего министр транспорта популярной курортной страны Сурия Джуангрунгруангкит призвал приостановить работу авиагаваней на час.
Ранее сообщалось, что в Бангкоке перестало работать метро.
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