Ставленник Байдена сфабриковал липовые обвинения против Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

В конце февраля текущего года Баку посетила делегация Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) во главе с ее председателем Стивеном Шнеком. Отметим, что USCIRF - это структура, которая в последние годы постоянно обвиняет Азербайджан в отсутствии религиозной свободы, преследовании верующих и тому подобном.

Так вот, 27 февраля мистер Шнек и его команда провели встречи в МИД, в Госкомитете по работе с религиозными организациями. Сам Шнек заявил, что визит был осуществлен с целью непосредственного ознакомления с опытом, накопленным в сфере регулирования религиозных вопросов в Азербайджане за последний год. В рамках визита он также намеревался встретиться с представителями различных религиозных общин Азербайджана. Состоялись ли эти встречи, не сообщается. Хотелось бы ошибиться, но почему-то кажется, что главу USCIRF вряд ли интересовало положение иудеев, православных христиан или даже католиков в Азербайджане. Он прибыл с иными целями и намерениями. Об этом позволяет говорить очередной годовой доклад возглавляемой им комиссии.

В опубликованном на днях докладе Азербайджан в очередной раз был отнесен к числу стран, где "в 2024 году условия религиозной свободы оставались плохими". Такой вывод может многих удивить, кто живет в Азербайджане и кто хоть немного знаком с нашей страной. Потому что никаких проблем с религиозной свободой здесь нет. И не просто нет - их никогда не было. Исторически. Но американская комиссия, считающая себя вправе тиражировать отчеты касательно дел других стран и указывать им, что делать, вряд ли интересуется, как эти дела обстоят на самом деле.

Однозначно, Азербайджан в очередной раз попал в один ряд со странами, где реально существуют проблемы, ради армянских интересов. Но говорить об этом так сразу и прямо было бы не комильфо, поэтому в качестве главного обвинения были выдвинуты некие притеснения шиитов. Составителей доклада мало интересует суть и им совершенно все равно, что они выглядят - тысяча извинений - идиотами. Обвинять страну, большинство граждан которой относятся к мусульманам-шиитам в преследовании шиитов, это ничто иное, как преднамеренный подлог и фальсификация. Предъявлять претензии государству за то, что оно борется с экстремизмом и терроризмом, это неприкрытая манипуляция. Да еще когда такие претензии звучат из США, которые превратили в руины Ближний Восток, прикрываясь борьбой с исламским экстремизмом.

"Правительство продолжало арестовывать и заключать в тюрьму некоторых практикующих мусульман-шиитов за их предполагаемые связи с Ираном", - говорится в отчете.

Что, интересно, означает "практикующих" в данном случае? В Азербайджане миллионы людей активно посещают мечети, совершают намаз, требуемые религией обряды и так далее, но никто их за это не арестовывает. Те незаконные группировки, занимающиеся экстремистской и шпионской деятельностью под прикрытием религии, на защиту которых бросилась американская комиссия, являются угрозой для безопасности и стабильности страны, потому с ними и ведется борьба. Конторе Стивена Шнека что-то тут не нравится?

Кстати, Стивен Шнек, католический активист, был назначен на пост председателя USCIRF в 2022 году Джо Байденом. То есть этот деятель является креатурой демократов, которые по какой-то причине выбрали Азербайджан врагом. Вероятно, дело в исламофобии, иначе как объяснить, что 99 процентов стран, где, согласно докладу, плохи дела с религиозными свободами, присутствуют только мусульманские страны. Разве на Западе так уж рьяно соблюдаются религиозные свободы? Возьмем например, Францию. Эта страна законодательно запретила женщинам-спортсменкам носить хиджаб, после чего большинство верующих мусульманок были вынуждены уйти из спорта. Многие из них могли бы принести медали своей стране на той же Парижской олимпиаде, однако не были допущены к участию. Зато к женским соревнованиям были допущены трансгендеры, отбиравшие медали у спортсменок благодаря мужской физической силе. Ношение религиозной символики на спортивных соревнованиях Франция запрещает только мусульманам, а христианская символика разрешена. Если это не называется дискриминацией по конфессиональному признаку, значит, можно смело говорить о том, что солнце зеленое, а вода сухая.

Должно быть, признаком религиозной свободы с точки зрения американской комиссии является и публичное сожжение Корана в странах Европы. Вандалы, как не странно, не причисляются к преступникам и их акции даже охраняются полицией, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не помешал.

По данным Совета по американо‑исламским отношениям (CAIR), за последние годы в Штатах значительно выросла дискриминация мусульман. Так, в первый же год правления Байдена на 55 процентов возросло число случаев предвзятого отношения правоохранителей, на треть выросло число преступлений на почве ненависти (к ним относятся, помимо прочего, срывания хиджабов и головных платков, а также вандализм и нападения). Кроме того, усилились нетерпимость и буллинг по отношению к мусульманам в учебных заведениях США. И то при том, что на выборах 2020 года мусульмане составили значимую часть электората кандидата Демократической партии.

Так что доклад USCIRF - это просто инструмент политических манипуляций и не более. И Азербайджан попал туда вовсе не за те невероятные факты, которые ему приписывают, а по причине краха армянских интересов на его территории. Если исключить всю ту многословную часть раздела, посвященного Азербайджану, что говорит о якобы притеснении шиитами шиитов, в сухом остатке останется основная суть, основная причина попадания нашей страны в этот одиозный документ. Чтобы скрыть эту суть, авторы доклада постарались уделить "угрозе армянским религиозным объектам" чуть меньше места, чем "репрессиям против практикующих мусульман".

Тут вам и угроза "армянским" церквям, которую разглядели со спутников, тут и "опустошение Карабаха от армянского населения", тут и обвинения в преступлениях против человечности. В общем, все, как любят наши соседи, и то, ради чего контора Шнека вспомнила о нашей стране. А особенно трогательно звучат обвинения в отбирании у находящихся под судом армян "религиозных принадлежностей". Более того, конторе откуда-то нашептали, что армяне в заключении подвергаются оскорблениям за их веру.

Все это, конечно же, чушь. Но ведь армянство платит за то, чтобы обвинения в адрес Баку звучали более смачно и пестро. Несомненно, диаспоре пришлось раскошелиться, чтобы в докладе появился призыв ввести санкции в отношении государственных органов Азербайджана за "религиозную нетерпимость", которая в стране никогда не присутствовала в принципе. Недешево стоят также требования о допуске в Карабах международных наблюдателей для "осмотра и документирования инвентаризации культурного и религиозного наследия". Армянского, разумеется, так как документирование последствий армянского вандализма "спасителей христианства" никогда не интересовали. А еще авторы доклада требуют от Конгресса в законодательном порядке запретить президенту США отменить 907-ю поправку.

Как говорится, дурное дело не долгое. Флаг им в руки.

В заключение напомним некоторые любопытные факты из истории USCIRF.

Комиссия неоднократно подвергалась критике за явную предвзятость. В 2010 году в The Washington Post была опубликована статья, в которой Комиссия по международной религиозной свободе обвинялась в предвзятом отношении к мусульманам. Также статья описывала частые случаи внутренних разборок. Один из таких случаев привел к увольнению сотрудницы-мусульманки, несмотря на положительные отзывы коллег о ее работе. Было указано со слов одного из бывших членов комиссии, что федеральный орган больше склонен рассматривать жалобы христиан, а на нарушения против представителей других религий часто закрываются глаза.

В 2018 году Комиссия оказалась втянута в еще один крупный скандал, когда руководство над органом перешло к придерживающемуся крайне правых взглядов Тони Перкинсу. СМИ критиковали это назначение за то, что Перкинс демонстрировал неприязнь к религиозным и иным меньшинствам. Также его обвиняли в связях с Ку-Клукс-Кланом.

Учитывая наличие столь серьезных обвинений, не вызывает сомнений, что Комиссия США по международной религиозной свободе является скомпрометированным органом. И отчеты этого органа не имеют практической ценности в силу предвзятого отношения к определенным группам людей и стран.