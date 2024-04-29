Автор: Лейла Таривердиева

Госдепартамент США опубликовал доклад "2023 Country Reports on Human Rights Practices". Любят американцы составлять доклады и отчеты о делах других стран, слабо представляя, что на самом деле там происходит. В результате получается то, что сотворила Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) в декабрьском отчете. Оказалось, что в многоконфессиональном и толерантном Азербайджане отсутствует свобода вероисповедания, и правительство должно немедленно внести изменения в национальное законодательство, если не хочет оказаться в "черном списке" Госдепартамента. Сам Блинкен к великой радости моноконфессиональной Армении сообщил, что Баку, мол, взят под наблюдение. Христиане и иудеи Азербайджана были в шоке - оказывается, их притесняют, а они даже не в курсе...

Как и откуда стекается информация в Госдеп, как появляются на свет такие вот отчеты? Хотя автором отчета по вероисповеданию указан некий специалист по межконфессиональному диалогу в странах Персидского залива Доктор Дэвид Х. Уоррен, впоследствии стало известно, что информацию конкретно по Азербайджану было поручено собирать этнической армянке. Поэтому не удивительно, что образец мультикультурализма и толерантности - Азербайджан оказался в пятерке самых зловредных стран.

Мы абсолютно не удивлены, что ситуация в нашем регионе в отчете Госдепа по правам человека за 2023 год будет представлена с точки зрения армянской стороны. Все эти "блокады", "голодовки", "принудительные бегства", "заслуживающие доверия сообщения" - все это было предсказуемо. Правда, слово "блокада" употреблено только раз и со слов правозащитной организации. Потому что в том же отчете упоминается предложение Баку снабжать население сепаратистского региона другими путями, а также отказ этнических армян от этого предложения. А значит - это уже не блокада. Кстати, армянские СМИ, радостно цитируя доклад, постарались обойти этот момент стороной. Что так?

Вообще, в докладе много удивительных и даже забавных моментов. например, в отчете по Армении, можно встретить такие странные определения, как "лица с именами, звучащими по-армянски" или "совершенных преступниками, говорящими по-армянски". Сюда бы добавить "преступников, выглядящих как армяне" и будет полный комплект. Почему бы не указать просто, что преступления совершены армянскими военнослужащими? Ведь в отчете по Азербайджану касательно предполагаемых военных преступлениях указывается на "азербайджанские вооруженные силы".

Забавно наблюдать, как армянские СМИ, цитируя последний отчет Госдепа, впрягаются в защиту прав шиитов в Азербайджане.

В Азербайджане вообще нет явного разделения и противоречий между течениями Ислама. Однако, согласно отчету Госдепа, "в течение года власти арестовали беспрецедентное количество мусульман-шиитов-нонконформистов, которые практиковали за пределами одобренных правительством учреждений, за предполагаемые связи с Ираном". Что не устраивает американцев? Азербайджан не имеет права защищать свою безопасность и обезвреживать шпионские сети? Организация "Мусульманское единство", которая упоминается в отчете, является радикальной группировкой, и вопросов касательно действий правоохранителей возникать не должно. Это не просто внутреннее дело Азербайджана, это еще и дело его национальной безопасности.

Вместо собственных аргументов, приведем выдержку из интервью Trend с преподавателем Высшей школы Военно-морского флота США, экспертом по внешней политике Брендой Шаффер. Госпожа Шеффер сказала: "Каждый год, критикуя Азербайджан и Центральную Азию, USCIRF регулярно выступает в защиту прав исламских экстремистов, которые прибегают к насилию. Большинство из тех, за кого они выступают, финансируются Ираном и связаны с этим государством. Например, каждый год в докладе говорится о движении "Мусульманское единство", совершившем террористические акты в Азербайджане, в том числе убившем двух полицейских... Азербайджан является домом для многих христианских общин. Азербайджан также является домом для крупнейшей в мусульманском мире еврейской общины. Если бы USCIRF и Госдепартамент США добились своего, и финансируемые Ираном исламские экстремисты смогли бы свободно действовать в Азербайджане, эти общины оказались бы в опасности".

Заметим - это говорим не мы, а американский эксперт.

Кстати, так яро защищающий права мусульман в Азербайджане Госдеп защищает их так же, например в Швеции? Регулярная защита Госдепартаментом радикальных группировок волей-неволей наводит на мысль, что хаос в Азербайджане Штатам зачем-то нужен. Вспомним, сколько крика и шума было после нардаанской операции. Все западные правозащитники встали на ноги, обвиняя власти в преследованиях за религиозные убеждения. Кому-то явно не хочется видеть Азербайджан стабильным, кому-то нужно вернуть его к ситуации начала 90-х. А как показывает практика, лучшим способом дестабилизации страны с мусульманским большинством является заражение общества радикализмом. Впрочем, в этом преуспел не только Иран. Хорошо известно, что большинство экстремистских организаций исламского толка являются детищами западных спецслужб. Они создавались, финансировались и вооружались с целью использования против других стран. Понятие "исламский терроризм" искусственно взращено в "теплицах" западных разведок.

Что касается "тяжелейших правонарушений", содержащихся в отчете Госдепа касательно сферы прав и свобод человека, то скажем так: проблемы с правами и свободами есть у всех стран, только каждая рассматривает их по-своему. Для Азербайджана борьба с радикалами и "пятой колонной" это есть борьба за будущее страны, потому что дестабилизация разрушает и государство, и благополучие граждан. А в Швеции, например, торжеством прав и свобод является право на безнаказанное сжигание священной книги мусульман. Как раз накануне в Стокгольме произошел очередной подобный инцидент. Ярая исламофобка демонстративно сожгла Коран. Как и в прошлые разы, полиция бдительно следила, чтобы ей никто не помешал. Между тем, если бы в Азербайджане кто-то вышел на площадь сжигать Библию, полиция бы его не охраняла, а повязала и доставила в отделение. Потому что в Баку понимают, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого, и что оскорбление религиозных чувств и разжигание розни это преступление, а не право. Ну, или же мы просто не "правовое государство".

То есть каждому свое.

Самому Госдепартаменту есть, о чем побеспокоиться в собственной стране. Надеемся, в отчете за 2024 год найдут отражение последние пропалестинские студенческие протесты в США, точнее, поведение правоохранителей. В стране победившей демократии с людьми обращаются так, будто полицию запустили в клетку с павианами. Полиция действует совершенно бесцеремонно, словно борется с врагами американского государства, а не собственными гражданами.

Кстати, в отчете Госдепа ничего хорошего не сказано о ситуации с правами человека и в Армении, так что армянские медиа напрасно утруждают себя цитатами об Азербайджане. Но вот что удивляет - Госдеп не нашел "заслуживающих доверия сообщений" о политзаключенных и антисемитизме в Армении. Поверим на слово?