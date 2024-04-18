Запад закрывает глаза на коррупционные скандалы в Армении

Источник: Агентство международной информации Trend

Отчет OCCRP опровергает слова Бореля.

Сегодня становится все более очевидным подход Запада в рамках двойных стандартов и личных интересов к политическим, социальным событиям, происходящим в разных точках мира, в отличие от ценностей и принципов, о наличии которых он утверждает.

На протяжении многих лет неравномерный подход к странам Южного Кавказа уже рискует превратиться в разделительные линии. Но хотелось бы отметить другое. В настоящее время западные политики, в том числе их политические центры, закрывают глаза на коррупционные скандалы, происходящие в странах, демонстрирующих прозападный политический курс, или отказываются говорить об этом.

Сегодня одной из стран, где неуклонно развивается коррупция, является Республика Армения. Журналистские расследования, признанные главным центром "проверки фактов" (fact checking) в либеральном мире, выявили финансовые махинации правящей партии в "демократической" Армении.

Отметим, что хотя полученные данные были обнародованы перед запланированной на апрель в Брюсселе совместной встречей на высоком уровне ЕС-США-Армения в поддержку стабильности Армении, каких-либо реакций или возражений против выявленных фактов не наблюдается.

В последние годы углубляются отношения Армении, которая пытается диверсифицировать свою традиционную внешнюю политику и архитектуру безопасности между Европейским союзом и США в таких сферах, как политика, дипломатия и безопасность. Именно эта тенденция приводит к тому, что западные государства закрывают глаза на некоторые шаги Армении и не хотят об этом говорить.

В коммюнике, представленном СМИ о трехсторонней встрече, состоявшейся 5 апреля текущего года в Брюсселе между премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном, наряду с обсужденными темами, перечисляются достижения официального Еревана в области борьбы с коррупцией.

Цитата: "Европейский союз и Соединенные Штаты признают фундаментальный прогресс, достигнутый Арменией с 2018 года в области демократических и справедливых реформ и борьбы с коррупцией, и выражают приверженность продолжению партнерства и поддержки Армении в соответствии с нашими общими ценностями и принципами по дальнейшему укреплению демократии и верховенства закона".

"Мы приветствуем усилия Армении в направлении демократии, борьбы с коррупцией и установления верховенства закона", - заявил участвовавший во встрече Верховный представитель Европейского союза по внешним связям и политике безопасности Джозеф Боррель.

Таким образом, проводимый в Армении прозападный внешнеполитический курс создает условия для того, чтобы коррупционные скандалы оставались незамеченными. Однако нижеприведенные незаконные действия, выявленные в результате расследований, подтверждают ложность слов других высокопоставленных брюссельских чиновников в лице Верховного представителя ЕС по международным отношениям и политике безопасности Джозефа Борреля.

Финансовые махинации правящей партии "Гражданский договор"

В марте текущего года OCCRP (Проект отчета об организованной преступности и коррупции) и его местный партнер в Армении опубликовали расследование, связанное с источником пожертвований, полученных правящей партией Армении. Отметим для справки, что центр, финансируемый глобалистскими, либеральными кругами, в настоящее время имеет статус международной неправительственной организации в мире и "используется" в качестве инструмента политического влияния против некоторых стран. Впервые после установления "демократического" режима в Армении информация о коррупции в стране публикуется в глобальных СМИ.

Правящая партия Армении "Гражданский договор" получила пожертвования в размере 170 миллионов драмов (около 420 тысяч долларов США) в 2022 году, что составляет более трети бюджета партии на аналогичный год. Однако в результате исследования официальной финансовой отчетности возникли серьезные вопросы о финансировании партии.

Во время обсуждений журналистов-расследователей с официально зарегистрированными лицами, сделавшими пожертвования для партии "Гражданский договор", выяснилось, что некоторые из них либо не знали об этом типе финансовых операций, либо не помнили об инциденте. Половина доноров (всего 31 человек), с которыми связались для уточнения данных в рамках исследования, заявили, что не делали пожертвований подобного типа.

Например, член Чаренцаванского поселкового совета Котайкского района Армении Лилит Хароян, которая была названа донором своей партии в опубликованном списке, в ходе обсуждения с журналистами назвала произошедшее шуткой и сказала, что впервые слышит об этом. Однако в официальном документе отмечается, что она оказала финансовую помощь в размере одного миллиона драмов (около 2 500 долларов США) в бюджет правящей партии Армении "Гражданский договор", хотя заявила, что в том году у нее не было дохода.

Другой представитель, с которым связались журналисты, член городского совета Веди Сероб Аветисян, упомянутый в финансовом отчете партии "Гражданский договор" с пожертвованиями в размере 1,5 миллиона драмов (около 3 700 долларов США), эмоционально отреагировал на этот вопрос и попытался уклониться от него.

"Если вы действительно журналисты, то у меня нет времени разговаривать с вами", - заявил С.Аветисян.

Позже в ходе обсуждения, проведенного представителями СМИ, Сероб Аветисян заявил, что не делал пожертвований партии.

Следует отметить, что в опубликованной финансовой отчетности сомнительные финансовые операции, проводимые партией "Гражданский договор", не заканчиваются только членами муниципальных советов партии. Например, в официальных документах говорится, что Сисак Шахбазян, работавший водителем в администрации Аванского района Еревана, с августа по ноябрь 2022 года осуществил четыре денежных перевода партии на общую сумму 1,7 миллиона драмов (4 200 долларов США). Отвечая на вопросы журналистов, Шахбазян заявил, что деньги ему не принадлежат, и перевести эту сумму его попросили члены партии.

"Близкие друзья дали (деньги), я их перевел. Мы сделали пожертвование партии, чтобы они могли платить за аренду", - заявил он.

Подозрительные финансовые операции произошли и с членом Таширского городского совета Армении Мелине Сукиасян. Таким образом, в финансовом отчете отмечается, что Сукиасян сделала два пожертвования на сумму 3 миллиона драмов (около 7 500 долларов США) в октябре и ноябре 2022 года.

"У меня нет таких денег, я не могла сделать такого пожертвования. Я больше не доверяю им (партии "Гражданский договор"). Если у вас есть такие документы, пришлите их мне. Я не позволю клеветать на мое имя", - сказала она, отвечая на вопрос о пожертвованиях.

Правительство Армении заявляет, что в последние годы предпринимает шаги в рамках борьбы с коррупцией с целью предотвращения влияния на политико-социальную ситуацию бывшей олигархической элиты, правившей страной. Запрет наличных денег и переводов от юридических лиц в рамках "реформ", а также осуществление правящей партией сомнительных финансовых операций после ограничения финансовой поддержки физических лиц свидетельствуют об иных мотивах.

"Для получения необходимых средств политические партии, скорее всего, ищут способы обойти закон и использовать незаконные схемы", - сообщила по этому поводу исполнительный директор антикоррупционного центра Transparency International в Армении Сона Айвазян.

Незаконные методы, используемые для финансирования правящей партии Армении "Гражданский договор" и использование простых граждан, имена которых перечислены выше, в грязных политических играх такого типа приобрели устойчивый характер. Хотя правительство Армении, в отличие от бывшего авторитарного правительства, называет себя демократическим, избранное народом властью, просто изменило стиль ее коррупционных действий, но суть осталась та же.

Координатор по демократии Хельсинкской гражданской ассамблеи-Ванадзор (ХГА - Ванадзор) Вардин Григорян считает, что характер пожертвований свидетельствует о попытке скрыть источник средств партии. По его мнению, деньги можно было получить наличными из различных источников, а затем передать партии от имени своих кандидатов.

В связи с этим напрашиваются вопросы:

На какие деньги осуществляет благотворительную деятельность правящая политическая партия во главе с Николом Пашиняном?

Где источник денег, "импортируемых" в партийный бюджет незаконными способами с использованием имен вышеуказанных рядовых представителей партии?

Может, именно таким образом "отбеливаются" грязные деньги бывшей политической элиты, которая за долгие годы разбогатела, отбирая последнее у армянского народа?

В любом случае, выявленные неоспоримые факты свидетельствуют о том, что заявления, сделанные "демократическим" правительством Армении в борьбе с коррупцией, на самом деле являются популизмом.

Отзывы Проекта отчета об организованной преступности и коррупции (OCCRP), созданного за счет глобальных доноров, а также неправительственных организаций, таких как Transparency International и Хельсинкская гражданская ассамблея о коррупции в Армении, игнорируются западными бюрократами и политиками.

Конец первой части

Продолжение следует...

В следующей части будет представлена информация о других коррупционных скандалах правящей партии Армении и о банке, участвующем в этом процессе.

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