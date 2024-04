США обеспокоились судьбой азербайджанских грантоедов на фоне событий в Грузии

Автор: Эльвин Сахаватоглу

За последнюю неделю усилились протесты против принятия закона об "иностранных агентах" в Грузии.

Можно сказать, что общество разделено на два полюса. Одна часть выступает против принятия закона, а другая поддерживает его.

Но в чем суть закона об "иностранных агентах"?

Первая идея об этом законе возникла в США в 1938 году. Во времена, когда Гитлер был у власти, было сделано такое предложение в целях борьбы с Германией.

Это предложение было принято властями США. Согласно закону, любое лицо, учреждение и компания, более 20 процентов финансовых ресурсов и акций которых сформированы за пределами Соединенных Штатов, считаются подпадающими под действие "Закона о регистрации иностранных агентов" в стране. Тот же закон до сих пор действует в США.

В настоящее время не менее 80 процентов финансового оборота любого процесса должны контролироваться США. Те, кто выходит за эти рамки, должны быть зарегистрированы как иностранные агенты, адаптировать свою деятельность к этому закону и находиться под более строгим контролем.

Двойственная позиция Запада в отношении закона

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер опубликовал заявление на эту тему 5 апреля.

В заявлении говорится: "Мы глубоко обеспокоены принятием законопроекта "об иностранных агентах" в парламенте Грузии".

Евросоюз пригрозил властям Грузии заморозкой членства в экономическом союзе. Заявлено, что если будет принят "закон об иностранных агентах", это повлияет на переговоры о членстве Грузии в Евросоюзе.

Но почему принятие этого закона в Грузии беспокоит США?

Как уже говорилось выше, законопроект впервые был принят в США. Но теперь Вашингтон противостоит этой идее. Это значит, что принятие закона не выгодно Соединенным Штатам.

Причина в том, что США и Евросоюз заинтересованы в передаче незаконных грантов и средств неправительствым организациям НПО. Если этот закон будет принят, западным организациям будет сложно отправлять деньги своим подчиненным в Грузии. Им придется давать официальный отчет за каждый доллар.

Схема работает следующим образом: НПО и СМИ попадают под влияние определенной группы людей, которых стимулируют финансово. Далее они используются для различных грязных процессов на следующем этапе. Например, широкая сеть, созданная западными организациями в Грузии, получила возможность серьезно влиять на политический дискурс. Они могут преувеличить небольшой инцидент и раздуть его до попытки государственного переворота. Нынешний процесс принятия закона в Грузии является тому подтверждением.

США хотят повторить ту же схему в Азербайджане

Официальный Вашингтон выбрал Грузию местом управления этим процессом. Нелегальный финансовый поток в Азербайджан также идет через Грузию.

США пытались использовать "Институт демократических инициатив", "Toplum TV", "III Республиканскую платформу", "Abzas Media" для реализации своего плана в Азербайджане. Указанные организации и средства массовой информации получили часть "гранта" нелегально через Грузию и не представили в Минюст никаких документов об этих средствах.

Вина вышеупомянутых платформ и редакций состоит не только в нарушении законодательства о грантах, уводе грантовых средств от регистрации, и присвоении этих средств. Самая большая проблема в том, что цели их "грантовых проектов" антинациональны. Они рассчитаны на то, чтобы нанести удар по независимому внешнеполитическому курсу Азербайджана. В связи с этим на это обратили внимание соответствующие госучреждения и было инициировано расследование. Факты, полученные в ходе расследования, доказывают, что подозрения в деятельности сети имели под собой серьезные основания.

Также эти силы планировали свести эффект борьбы за Карабах к нулю, отравив сознание патриотической молодежи в Азербайджане. Они хотели сохранить статус-кво. По этой причине они стали выделять больше средств сторонникам движения "NoWar", чтобы уничтожить чувство патриотизма в обществе. В результате это привело бы к тому, что никто не захотел бы воевать за Карабах. Но их планы не сбылись.

Новые факты о финансовых махинациях финансируемых Западом организаций

Напомним, в ходе следствия появились новые факты по делу руководителя "Института демократических инициатив" Акифа Гурбанова, основателя Toplum TV Алескера Мамедли, учредителя "Платформы Третьей Республики" Руслана Иззетли и лиц, задержанных вместе с ними, которые были привлечены к уголовной ответственности.

Отмечалось, что эти люди, действовавшие в форме сети, были связаны с американскими "Internews" и USAID, чешским "Центром гражданского общества Праги", NESEHNUTI, организациями "People in Need", а также c "Международной Платформой фактчекинга" и проектом "OCCRP". С этими организациями велось сотрудничество и взамен получились "грантовые" средства.

Но, нарушив закон, они не зарегистрировали эти "гранты" должным образом. Средства, выделенные на "грантовые проекты", не оформленные в законной форме, они забрали со счетов, открытых в иностранных банках. Финансы, переведенные различными зарубежными "донорами" на счета, открытые в "Deutsche Bank and Commerzbank" в Германии, "US Citibank" в США, "Raiffeisen Bank International" в Австрии, "UniCredit Bank Czech" в Чехии и грузинскую "TBK Group" обналичивали в банкоматах Грузии. Чтобы не вызывать подозрений, в Азербайджан денежные средства были привезены частями.

В последние дни по этому расследованию появились еще более интересные подробности. Стали известны имена новых участников сети "грантовой контрабанды", имена которых пока не разглашаются. Например, обнародованы факты сотрудничества руководителя платформы "Meclis.info" Имрана Алиева с "грантовыми контрабандистами". Кроме того, были обновлены представления о механизмах, используемых участниками сети для сохранения конфиденциальности своих действий.

В ходе расследований деятельности руководителя платформы "Meclis.info" Имрана Алиева, директора "Abzas Media" Ульви Гасанлы и главного редактора Севиндж Вагифгызы установлено, что они использовали "безымянные банковские карты", выпущенные зарубежным странам в целях уклонения от финансового контроля. Часть средств, переведенных из-за границы, была обналичена через эти карты.

Карты были выпущены грузинским банком TBC, британским EML и американским "US Bank Reliakard".

В ходе расследования были идентифицированы и изъяты квитанции о финансовых операциях, осуществленных по этим картам. Из квитанций видно, что карты были активны до последнего момента. Также их использовали для обналичивания довольно крупных сумм. Квитанции за 2023 год показывают большую сумму обналичиваемых средств.