Месси и Роналду будут в одном клубе?

Португальский футболист саудовского "Аль-Насра" может перейти в клуб МЛС "Интер Майами", за который играет аргентинец Лионель Месси, на время клубного чемпионата мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает TalkSPORT.

Роналду рассматривает вариант подписания краткосрочного контракта с командой из Майами. Трудовое соглашение Роналду с "Аль-Насром" истекает летом 2025 года.

Клубный чемпионат мира состоится в США с 13 июня по 15 июля. "Интер Майами" сыграет в одной группе с бразильским "Палмейрасом", португальским "Порту" и египетским "Аль-Ахли".

В январе 2023 года Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию и стал нападающим "Аль-Насра". Несмотря на то, что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей Джорджиной Родригес.