Сколько человек погибли в Мьянме?

Количество погибших в результате мощного землетрясения в Мьянме достигло 144 человек, еще более 700 получили ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает Bild в пятницу, 28 марта.

По официальным данным, в Мьянме погибли как минимум 144 человека, еще 732 получили ранения. Многие пострадавшие были извлечены из-под завалов, в ряде районов спасательные работы все еще продолжаются.

Это одно из самых разрушительных бедствий, обрушившихся на страну за последние годы. Ученые предупреждают о том, что ситуация может ухудшиться. В ближайшие часы и дни возможны афтершоки магнитудой 6-6,5 балла.



На фоне землетрясения тысячи жителей в разных городах Мьянмы остаются на улицах, опасаясь повторных толчков. Власти страны пытаются справиться с гуманитарным кризисом в шести пострадавших регионах.



Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что его страна ждет иностранной помощи. Он призвал "любую страну, любую организацию" прийти на помощь.