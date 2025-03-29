https://news.day.az/officialchronicle/1740417.html Президент Ильхам Алиев вручил Шафиге Мамедовой орден «Истиглал» - ФОТО 29 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Шафигу Мамедову и вручил ей орден "Истиглал". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев вручил Шафиге Мамедовой орден «Истиглал» - ФОТО
29 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Шафигу Мамедову и вручил ей орден "Истиглал".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре