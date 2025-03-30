Вниманию работающих в России

Иностранцы и граждане России, получившие вид на жительство (ВНЖ) или гражданство РФ до 1 апреля 2024 года, обязаны заменить иностранные водительские права на российские.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом рассказал юрист, руководитель центра правопорядка Москвы и Подмосковья Александр Хаминский.

Новые правила, внесенные в федеральный закон о безопасности дорожного движения в 2023 году, устанавливают, что с 1 апреля 2024 года зарубежные права признаются недействительными для управления транспортом в России через год - с 1 апреля 2025 года.

"До этой даты можно заменить права в упрощенном порядке без экзаменов. После - нарушителям грозит штраф от 5 до 15 тыс. рублей по статье 12.7 КоАП", - пояснил Хаминский.

С 1 апреля 2024 года упрощенная процедура замены прекращается. Для получения российских прав теперь требуется сдача экзаменов: категории А и B - только теория, категории C и D - теория и практика в автошколе.

Хаминский подчеркнул, что закон также касается россиян, въехавших в страну до 1 апреля 2024 года.

"Иностранные права, выданные до этой даты, будут недействительны через год. Важно успеть их заменить, чтобы избежать штрафов", - добавил юрист.