Раскрыты вероятные планы США по ядерному оружию

США считают необходимым обновление своего ядерного арсенала.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, министр энергетики Крис Райт заявил об этом в интервью Fox News.

"Во времена Второй мировой войны США в рамках Манхэттенского проекта совершили потрясающее достижение - создали первое в мире атомное оружие. Это позволило ускорить окончание войны, спасая десятки или даже сотни тысяч американских жизней, и стало основой для нашей победы в Холодной войне", - отметил он. - "Затем был период, длиной в три десятилетия, когда не создавались новые ядерные вооружения, что привело к моральному устареванию всего нашего арсенала. Сегодня нам нужно не увеличивать ядерные запасы, а модернизировать существующее оружие".

При этом глава Минэнерго подчеркнул, что "основная цель ядерного оружия - не использовать его".

"Чтобы избежать его применения, мир должен быть полностью уверен в том, что США лидируют в области вооружений, их надежности и оценке запасов. Сейчас наша позиция сильна, но через несколько лет при президенте, сосредоточенном на этом вопросе, она станет еще более укрепленной", - добавил Райт.