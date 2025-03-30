https://news.day.az/world/1740562.html В США самолет упал на жилой дом - ВИДЕО Одномоторный бизнес-джет SOCATA TBM7 рухнул на жилой дом в городе Бруклин-Парк, штат Миннесота. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Находившиеся на борту пилот и пассажиры погибли, жильцы дома не пострадали. Точное число пассажиров уточняется. Представляем вашему вниманию данное видео:
В США самолет упал на жилой дом - ВИДЕО
Одномоторный бизнес-джет SOCATA TBM7 рухнул на жилой дом в городе Бруклин-Парк, штат Миннесота.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Находившиеся на борту пилот и пассажиры погибли, жильцы дома не пострадали.
Точное число пассажиров уточняется.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре