В США самолет упал на жилой дом

Одномоторный бизнес-джет SOCATA TBM7 рухнул на жилой дом в городе Бруклин-Парк, штат Миннесота.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Находившиеся на борту пилот и пассажиры погибли, жильцы дома не пострадали. 

Точное число пассажиров уточняется.

Представляем вашему вниманию данное видео: