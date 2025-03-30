США ударили по позициям ИГИЛ

Войска Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM) нанесли удары по позициям террористической группировки "Исламское государство" на территории Сомали.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом следует из публикации на официальном сайте командования.

Оно сообщило, что операция состоялась 29 марта. Американские военные координировали удары с правительством Сомали. Целями для них стали позиции ИГ к юго-востоку от Босасо в Пунтленде.

Отмечается, что боевики представляли угрозу военнослужащим США. Другие подробности об операции AFRICOM раскрывать не планирует.

28 марта издание Semafor сообщило о письме главы Сомали Хасана Шейха Мохамуда президенту США Дональду Трампу, в котором предлагалось передать под американский контроль порт и авиабазу Бербера в Сомалиленде, а также порт и авиабазу Босасо в Пунтленде. При этом упомянутые в письме объекты фактически не контролируются федеральными властями Сомали.