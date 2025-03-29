Колониализм уничтожил идентичность коренных народов Гваделупы

Колониализм нанес огромный урон национально-религиозной идентичности коренных народов Гваделупы и других колонизированных территорий.

Как передает Day.Az, об этом сказал генеральный секретарь Народного союза освобождения Гваделупы (UPLG) Жан Жакоб Бисеп в ходе международной конференции на тему "Колониализм: уничтожение религиозно-национальной идентичности", организованной Бакинской инициативной группой.

По его словам, колонизация Гваделупы началась 4 ноября 1493 года, когда Христофор Колумб открыл остров для Европы. Однако фактическая оккупация архипелага европейцами началась в 1635 году, а 26 июня 1637 года Франция официально объявила Гваделупу своей колонией.

"Коренное население стало одной из первых жертв колонизации. Их язык, культура и традиции были уничтожены под давлением европейской оккупации. Они столкнулись не только с вооруженными конфликтами, но и с болезнями, к которым у них не было иммунитета", - отметил Жан Жакоб Бисеп.

Он также подчеркнул, что следствием колониального правления стало массовое использование африканских рабов в сельском хозяйстве Гваделупы.

"Тысячи африканцев были насильно вывезены с родины, разлучены с семьями и обречены на жизнь в рабстве, полной страданий и лишенной всякого достоинства", - добавил он.

По мнению Ж.Бисепа, колониальные последствия до сих пор ощущаются в современном обществе, и необходима работа по сохранению исторической памяти и восстановлению культурного наследия коренных народов.