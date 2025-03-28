Трамп предупредил Иран

"Мы либо будем вести переговоры, либо с Ираном произойдут очень плохие вещи. Я не хочу, чтобы это случилось".

Как передает Day.Az, об этом заявил Президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами.

Президент США подчеркнул, что Исламская Республика занимает первое место в списке вопросов, за которыми он внимательно следит.

Он коснулся содержания письма, которое он написал Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи: "В своём письме я сказал, что вы должны принять решение: либо мы должны решить проблему путём переговоров, либо Иран столкнется с очень плохими последствиями, и я не хочу, чтобы это случилось".

Трамп заявил, что он предпочёл бы мирное разрешение конфликта: "Самым важным для меня является то, чтобы мы решили это с Ираном. Но если это не произойдёт, Иран столкнется с очень плохими последствиями".