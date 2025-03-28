https://news.day.az/unusual/1740155.html В Польше обнаружен упавший с неба дымящийся объект В Западно-Поморском воеводстве Польши упал неопознанный дымящийся объект. Как передает Day.Az, об этом сообщил сержант Якуб Залевский из пресс-службы полиции, передает телеканал TVN24. Инцидент произошел в районе населенного пункта Борно Сулиново.
В Польше обнаружен упавший с неба дымящийся объект
В Западно-Поморском воеводстве Польши упал неопознанный дымящийся объект.
Как передает Day.Az, об этом сообщил сержант Якуб Залевский из пресс-службы полиции, передает телеканал TVN24.
Инцидент произошел в районе населенного пункта Борно Сулиново. Судя по всему, небольшой объект упал с неба, от него исходил дым. "Объект был протестирован на пиротехнику и опасные вещества. Их присутствие было исключено", - отметили в полиции.
Полицейские оцепили место происшествия. В настоящее время устанавливается происхождение и тип объекта. Отмечается, что угрозы для местных жителей нет.
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