В Польше обнаружен упавший с неба дымящийся объект

В Западно-Поморском воеводстве Польши упал неопознанный дымящийся объект.

Как передает Day.Az, об этом сообщил сержант Якуб Залевский из пресс-службы полиции, передает телеканал TVN24.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Борно Сулиново. Судя по всему, небольшой объект упал с неба, от него исходил дым. "Объект был протестирован на пиротехнику и опасные вещества. Их присутствие было исключено", - отметили в полиции.

Полицейские оцепили место происшествия. В настоящее время устанавливается происхождение и тип объекта. Отмечается, что угрозы для местных жителей нет.