https://news.day.az/world/1740322.html Последние подробности о разрушительных землетрясениях в Мьянме и Таиланде - ВИДЕО Мощное землетрясение произошло на территории Мьянмы. Подземные толчки ощущались в Таиланде, Китае, Бангладеш, Малайзии и во Вьетнаме. В результате ЧП в Мьянме есть погибшие, число жертв, по прогнозам Геологической службы США (USGS), может превысить 1 тыс. По данным Kyodo, число погибших в Мьянме достигло 144, пострадали более 700 человек.
Последние подробности о разрушительных землетрясениях в Мьянме и Таиланде - ВИДЕО
Мощное землетрясение произошло на территории Мьянмы. Подземные толчки ощущались в Таиланде, Китае, Бангладеш, Малайзии и во Вьетнаме.
В результате ЧП в Мьянме есть погибшие, число жертв, по прогнозам Геологической службы США (USGS), может превысить 1 тыс. По данным Kyodo, число погибших в Мьянме достигло 144, пострадали более 700 человек.
В Бангкоке в результате обрушения здания погибли 8 человек, более 110 числятся пропавшими без вести.
Как передает Day.Az, ТАСС собрал основное о ситуации.
Мощность землетрясения
- Мощное землетрясение произошло на территории Мьянмы.
- По различным данным, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9.
- Затем последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4.
- Толчки ощущались в Таиланде, Китае, Бангладеш, Малайзии и во Вьетнаме.
- Афтершоки после землетрясения в Мьянме могут растянуться на несколько недель, сообщила газета The Nation со ссылкой на министерство природных ресурсов Таиланда.
Последствия в Мьянме
- Жилые и общественные здания и инфраструктура были повреждены и разрушены в Мьянме, есть опасения касательно состояния крупных плотин, заявила представитель Международного комитета Красного Креста в стране Мари Манрик.
- В результате землетрясения, в частности, обрушился мост через реку Иравади в Мьянме, сообщил портал Myanmar Now. По его данным, также частично разрушен исторический дворец Мандалай.
- Не менее 300 человек пострадали в результате обрушений, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на больницу второго крупнейшего города страны Мандалай. По ее данным, погибли 20 человек.
- Около 20 человек могут оставаться под завалами после обрушения здания отеля в штате Шан на северо-востоке страны, как минимум двое погибли, сообщил портал DVD.
- 5 детей из 20, которые ранее оказались заблокированы в здании школы в городе Таунгу в центральной части Мьянмы после обрушения, найдены мертвыми, сообщила медиакомпания EMG со ссылкой на источник.
- Число жертв в Мьянме, по текущим прогнозам Геологической службы США (USGS), с 86% вероятностью превысит 1 тыс.
- Авиакомпания Myanmar Airways International сообщила о временном закрытии аэропортов в столице Мьнямы Нейпьидо и втором крупнейшем городе страны Мандалае.
- Нарушения в работе интернет-связи были зафиксированы в Мьянме после землетрясений, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.
- По данным Kyodo, число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 144. Пострадали более 700 человек.
Последствия в Таиланде
- В Бангкоке из-за землетрясения обрушилось здание.
- Число погибших увеличилось до 8, более 110 человек числятся пропавшими без вести.
- Спасателям удалось вывести семь рабочих из-под завалов обрушившегося здания, доступ к остальным пострадавшим пока затруднен из-за завалов.
- 20 человек оказались заблокированы в шахте лифта после обрушения здания в Бангкоке в результате землетрясения, сообщила газета The New York Times со ссылкой на местные власти.
- Объявлена эвакуация жителей многоэтажных домов, в городе не работает метро.
- Значительная часть людей, которые были эвакуированы из зданий Бангкока, до сих пор остается на улицах.
- Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила в Бангкоке режим ЧП.
- Авиарегулятор Таиланда после землетрясения запретил всем аэропортам страны осуществлять полеты, сообщила газета The Nation.
- Аэропорты столицы Таиланда принимают самолеты, но некоторым изменили заход на посадку, заявили в диспетчерской службе международного аэропорта Суварнабхуми.
- Движение поездов на всей территории Таиланда было остановлено.
- Фондовая биржа Таиланда (SET) и биржа фьючерсов TFEX приостановили торги.
- Финансовые учреждения Таиланда могут предоставлять клиентам только ограниченный набор услуг.
- Японские автомобильные корпорации Nissan и Honda остановили свои заводы в Таиланде, сообщила газета "Никкэй".
- Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават исключила вероятность цунами после мощного землетрясения
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