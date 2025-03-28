Последние подробности о разрушительных землетрясениях в Мьянме и Таиланде

Мощное землетрясение произошло на территории Мьянмы. Подземные толчки ощущались в Таиланде, Китае, Бангладеш, Малайзии и во Вьетнаме.

В результате ЧП в Мьянме есть погибшие, число жертв, по прогнозам Геологической службы США (USGS), может превысить 1 тыс. По данным Kyodo, число погибших в Мьянме достигло 144, пострадали более 700 человек.

В Бангкоке в результате обрушения здания погибли 8 человек, более 110 числятся пропавшими без вести.

Как передает Day.AzТАСС собрал основное о ситуации.

Мощность землетрясения

  • Мощное землетрясение произошло на территории Мьянмы.
  • По различным данным, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9.
  • Затем последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4.
  • Толчки ощущались в Таиланде, Китае, Бангладеш, Малайзии и во Вьетнаме.
  • Афтершоки после землетрясения в Мьянме могут растянуться на несколько недель, сообщила газета The Nation со ссылкой на министерство природных ресурсов Таиланда.

Последствия в Мьянме

  • Жилые и общественные здания и инфраструктура были повреждены и разрушены в Мьянме, есть опасения касательно состояния крупных плотин, заявила представитель Международного комитета Красного Креста в стране Мари Манрик.
  • В результате землетрясения, в частности, обрушился мост через реку Иравади в Мьянме, сообщил портал Myanmar Now. По его данным, также частично разрушен исторический дворец Мандалай.
  • Не менее 300 человек пострадали в результате обрушений, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на больницу второго крупнейшего города страны Мандалай. По ее данным, погибли 20 человек.
  • Около 20 человек могут оставаться под завалами после обрушения здания отеля в штате Шан на северо-востоке страны, как минимум двое погибли, сообщил портал DVD.
  • 5 детей из 20, которые ранее оказались заблокированы в здании школы в городе Таунгу в центральной части Мьянмы после обрушения, найдены мертвыми, сообщила медиакомпания EMG со ссылкой на источник.
  • Число жертв в Мьянме, по текущим прогнозам Геологической службы США (USGS), с 86% вероятностью превысит 1 тыс.
  • Авиакомпания Myanmar Airways International сообщила о временном закрытии аэропортов в столице Мьнямы Нейпьидо и втором крупнейшем городе страны Мандалае.
  • Нарушения в работе интернет-связи были зафиксированы в Мьянме после землетрясений, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.
  • По данным Kyodo, число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 144. Пострадали более 700 человек.

Последствия в Таиланде

  • В Бангкоке из-за землетрясения обрушилось здание.
  • Число погибших увеличилось до 8, более 110 человек числятся пропавшими без вести.
  • Спасателям удалось вывести семь рабочих из-под завалов обрушившегося здания, доступ к остальным пострадавшим пока затруднен из-за завалов.
  • 20 человек оказались заблокированы в шахте лифта после обрушения здания в Бангкоке в результате землетрясения, сообщила газета The New York Times со ссылкой на местные власти.
  • Объявлена эвакуация жителей многоэтажных домов, в городе не работает метро.
  • Значительная часть людей, которые были эвакуированы из зданий Бангкока, до сих пор остается на улицах.
  • Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила в Бангкоке режим ЧП.
  • Авиарегулятор Таиланда после землетрясения запретил всем аэропортам страны осуществлять полеты, сообщила газета The Nation.
  • Аэропорты столицы Таиланда принимают самолеты, но некоторым изменили заход на посадку, заявили в диспетчерской службе международного аэропорта Суварнабхуми.
  • Движение поездов на всей территории Таиланда было остановлено.
  • Фондовая биржа Таиланда (SET) и биржа фьючерсов TFEX приостановили торги.
  • Финансовые учреждения Таиланда могут предоставлять клиентам только ограниченный набор услуг.
  • Японские автомобильные корпорации Nissan и Honda остановили свои заводы в Таиланде, сообщила газета "Никкэй".
  • Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават исключила вероятность цунами после мощного землетрясения