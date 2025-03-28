Последние подробности о разрушительных землетрясениях в Мьянме и Таиланде

Мощное землетрясение произошло на территории Мьянмы. Подземные толчки ощущались в Таиланде, Китае, Бангладеш, Малайзии и во Вьетнаме.

В результате ЧП в Мьянме есть погибшие, число жертв, по прогнозам Геологической службы США (USGS), может превысить 1 тыс. По данным Kyodo, число погибших в Мьянме достигло 144, пострадали более 700 человек.

В Бангкоке в результате обрушения здания погибли 8 человек, более 110 числятся пропавшими без вести.

Как передает Day.Az, ТАСС собрал основное о ситуации.

Мощность землетрясения

Мощное землетрясение произошло на территории Мьянмы.

По различным данным, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9.

Затем последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4.

Толчки ощущались в Таиланде, Китае, Бангладеш, Малайзии и во Вьетнаме.

Афтершоки после землетрясения в Мьянме могут растянуться на несколько недель, сообщила газета The Nation со ссылкой на министерство природных ресурсов Таиланда.

Последствия в Мьянме

Жилые и общественные здания и инфраструктура были повреждены и разрушены в Мьянме, есть опасения касательно состояния крупных плотин, заявила представитель Международного комитета Красного Креста в стране Мари Манрик.

В результате землетрясения, в частности, обрушился мост через реку Иравади в Мьянме, сообщил портал Myanmar Now. По его данным, также частично разрушен исторический дворец Мандалай.

Не менее 300 человек пострадали в результате обрушений, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на больницу второго крупнейшего города страны Мандалай. По ее данным, погибли 20 человек.

Около 20 человек могут оставаться под завалами после обрушения здания отеля в штате Шан на северо-востоке страны, как минимум двое погибли, сообщил портал DVD.

5 детей из 20, которые ранее оказались заблокированы в здании школы в городе Таунгу в центральной части Мьянмы после обрушения, найдены мертвыми, сообщила медиакомпания EMG со ссылкой на источник.

Число жертв в Мьянме, по текущим прогнозам Геологической службы США (USGS), с 86% вероятностью превысит 1 тыс.

Авиакомпания Myanmar Airways International сообщила о временном закрытии аэропортов в столице Мьнямы Нейпьидо и втором крупнейшем городе страны Мандалае.

Нарушения в работе интернет-связи были зафиксированы в Мьянме после землетрясений, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

По данным Kyodo, число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 144. Пострадали более 700 человек.

Последствия в Таиланде