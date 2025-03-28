Все сотрудники USAID будут уволены

Все сотрудники Агентства США по международному развитию будут уволены к концу сентября.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на информацию, полученную от источников в Конгрессе.

Согласно этим данным, зарубежные миссии USAID будут закрыты в конце 2025 финансового года, который заканчивается 30 сентября.

Государственный секретарь США Марко Рубио объявил о реорганизации агентства, в рамках которой к 1 июля некоторые функции USAID будут переданы Государственному департаменту. В то же время будут прекращены другие функции, которые не соответствуют приоритетам администрации США.