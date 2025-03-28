Шушинский лечебно-оздоровительный центр включает 6 корпусов

Шушинский лечебно-оздоровительный центр рассчитан на 90 коек и состоит из 6 корпусов.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, об этом журналистам сообщили во время медиатура в город Шуша.

В стационарной зоне центра будут работать отделения терапии, педиатрии, хирургии, гемодиализа и другие. Амбулаторная зона включает консультативную и детскую поликлиники, отделения лучевой и функциональной диагностики, физиотерапии, медицинской реабилитации, а также клинико-диагностическую лабораторию.

Станция скорой медицинской помощи центра будет оснащена оборудованием, отвечающим современным стандартам.

На территории Шушинского лечебно-оздоровительного центра также построены Центр гигиены и эпидемиологии, корпуса инфекционных заболеваний и гемодиализа.

Напомним, что 27 марта Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами, проводимыми в Шушинском лечебно-оздоровительном центре. Фундамент центра был заложен 7 ноября 2021 года при участии Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.