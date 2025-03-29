Малайзия спешит на помощь Мьянме

Малайзия направит в Мьянму, где произошли несколько мощных землетрясений, специалистов для оказания помощи населению и участия в ликвидации последствий природного катаклизма.

Как передает Day.Az, об этом сообщило малайзийское министерство иностранных дел, опубликовав соответствующее заявление в аккаунте на платформе X.

Из текста следует, что Куала-Лумпур неизменно придерживается принципов региональной солидарности и оказания гуманитарной помощи попавшим в беду странам. На этом фоне правительство Малайзии приняло решение отправить в Мьянму группу по оказанию гуманитарной помощи, в которую вошли 50 человек.

"В состав контингента входят один командующий и 49 спасателей для поддержки текущих гуманитарных операций и ликвидации последствий стихийного бедствия", - уточнили в дипломатическом ведомстве.

Там добавили, что 30 марта специалисты прибудут в город Янгон на юге Мьянмы. При этом их работу будет координировать посольство Малайзии в данном населенном пункте.