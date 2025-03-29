Аристократическая музыка в праздничном Баку

В праздники Новруз в Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт "Вечер клавесинной музыки".

Как передает Day.Az, клавесин всегда считался аристократическим инструментом, украшавшим салоны и залы богатейших людей Европы. Звучание клавесина трудно перепутать с каким-либо другим инструментом, оно особенное, блестящее и отрывистое. Как только вы услышите этот звук, сразу же представляются старинные танцы, балы, и знатные придворные дамы в пышных платьях с невообразимыми прическами. В старину его делали из дорогих сортов дерева, клавиши покрывали пластинками из панциря черепахи, перламутром, а иногда и инкрустировали драгоценными камнями.

В сопровождении оркестра "Симург" под руководством дирижера Узеира Мамедова выступил музыкант Леонард Шик (Германия), известный по выступлениям в Швейцарии, Германии, Франции, Нидерландах, Италии, Венеции, Португалии, Бельгии, Словении и Финляндии и других странах.

В программе прозвучали увертюра соль минор и Концерт №3 Леонарда Шика, Бранденбургский концерт №3 И.С. Баха, Concerto grosso №125 (op.6) Г.Ф. Генделя, Соната №12 (op.1) "La Follia" А. Вивальди.

Фото - Кямран Багиров.

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