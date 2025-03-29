Израиль получил предложение по Газе

Израиль получил от посредников предложение по сектору Газа, после чего выдвинул встречное предложение.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел серию консультаций после предложения, полученного от посредников. В последние часы Израиль в полном сотрудничестве с Соединенными Штатами представил посредникам свое встречное предложение", - говорится в заявлении.

Ранее израильская телерадиокомпания Kan со ссылкой на источники сообщила, что палестинское радикальное движение ХАМАС может освободить нескольких заложников для прекращения огня в секторе Газа на время праздника Ид аль-Фитр.