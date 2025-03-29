В этой стране построят Disneyland
Власти австралийского Мельбурна намерены построить первый в стране тематический парк Disneyland, чтобы привлечь туристов в мегаполис.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила лорд-мэр города Салли Кэпп.
По ее словам, после пандемии коронавируса Мельбурну необходимо восстановить свою репутацию туристической столицы страны и появление Disneyland идеально подойдет для этого.
"Мы уверены, что тематический парк Диснея в нашем городе пользовался бы огромным успехом у местных жителей и туристов", - сказала Кэпп в интервью газете Herald Sun, отметив, что для развлекательного комплекса Down Under Disney уже выделен участок земли к юго-западу от Мельбурна.
Как отмечает лорд-мэр, в столице штата Виктория есть вся инфраструктура, необходимая такому гиганту индустрии развлечений, как Disney.
"В Мельбурне есть отели мирового класса, а также торговые центры и рестораны, которые могут принять гостей из всех регионов Австралии и из-за рубежа", - уточнила Кэпп.
Как ожидается, новый Disneyland будет построен в городе Джилонг, расположенном на берегу залива Порт-Филлип, в 50 км к юго-западу от Мельбурна.
Власти штата полагают, что близость аэропорта Авалон сделает его привлекательным и доступным для жителей Австралии, а для гостей из-за границы к парку развлечений будет протянута железнодорожная ветка из центра Мельбурна и время в пути по ней не будет превышать 30 минут.
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