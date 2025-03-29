ОТГ поздравила тюркский мир с праздником Рамазан

Организация тюркских государств (ОТГ) поздравила тюркский мир и всех мусульман с благословенным праздником Рамазан.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальном аккаунте ОТГ в социальной сети "X".

В публикации организации говорится:

"От всей души поздравляем тюркский мир и всех мусульман с благословенным праздником Рамазан. Пусть этот священный праздник принесет мир, благополучие и единство нашим народам. Желаем вам счастливого и благословенного праздника!"