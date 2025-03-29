https://news.day.az/society/1740541.html ОТГ поздравила тюркский мир с праздником Рамазан - ФОТО Организация тюркских государств (ОТГ) поздравила тюркский мир и всех мусульман с благословенным праздником Рамазан. Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальном аккаунте ОТГ в социальной сети "X". В публикации организации говорится: "От всей души поздравляем тюркский мир и всех мусульман с благословенным праздником Рамазан.
ОТГ поздравила тюркский мир с праздником Рамазан - ФОТО
Организация тюркских государств (ОТГ) поздравила тюркский мир и всех мусульман с благословенным праздником Рамазан.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальном аккаунте ОТГ в социальной сети "X".
В публикации организации говорится:
"От всей души поздравляем тюркский мир и всех мусульман с благословенным праздником Рамазан. Пусть этот священный праздник принесет мир, благополучие и единство нашим народам. Желаем вам счастливого и благословенного праздника!"
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