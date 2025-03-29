Первая леди Узбекистана поздравила Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с праздником Рамазан

Первая леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёева направила Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемая госпожа, Ваше превосходительство.

Сердечно поздравляю вас с благословенным праздником Рамазан, который с большой радостью встречает вся мусульманская умма, с огромным удовольствием выражаю свои наилучшие пожелания и глубокое почтение.

Да примет Всевышний все Ваши молитвы, пожелания и благие дела, пусть крепнут давние узы дружбы и добра между нашими братскими народами.

Уважаемая госпожа, Ваше превосходительство, в этот знаменательный праздничный день, когда наши сердца освещены светом и благодатью благословенного месяца Рамазан, желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья, достатка и изобилия Вашему очагу",- говорится в письме.