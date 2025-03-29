Новый складной смартфон от Samsung будет дешевле iPhone 16

Портал SammyGuru совместно с OnLeaks поделились первыми рендерами Galaxy Z Flip FE - грядущей "раскладушки" от Samsung, стоимость которой порадует потребителей. Ее анонс ожидается летом, вместе с анонсом Galaxy Z Flip 7 и Fold 7.

В плане внешнего вида Galaxy Z Flip FE не так уж сильно отличается от актуального Galaxy Z Flip 6: такой же внешний дисплей диагональю 3,4 дюйма и внутренний 6,7-дюймовый складной экран, аналогичная форма корпуса.

Но есть и отличия: новинка чуть толще - 7,4 мм против 6,9 мм у Galaxy Z Flip 6, а также немного уже - 71,7 мм вместо 71,9 мм.

Толщина корпуса может говорить о более емком аккумуляторе, как у будущего Flip 7, но точных спецификаций пока нет. Есть сведения, что бюджетная раскладушка будет работать не на Snapdragon, а фирменном чипсете Exynos 2400e, который также используется в Galaxy S24 FE.

Galaxy Z Flip 7 FE должен стать первым относительно доступным складным смартфоном от Samsung, пусть и с упрощенным "железом". Предполагаемая цена составляет 699 долларов.

Выпуск более доступной версии смартфона-раскладушки позволит Samsung конкурировать с другими производителями, предлагающими относительно доступны складные устройства, например, с Nubia Flip 5G стоимостью 499 долларов. Это может значительно расширить рынок и привлечь новых пользователей к технологиям складных экранов.

На 2025 год у Samsung запланированного много чего интересного. Уже в мае может выйти ультратонкий Galaxy S25 Edge, который будет конкурировать с iPhone 17 Air. Технически устройство станет улучшенной версией S25 Plus.

Также известно, что Samsung до конца года представит свой первый смартфон с тройным экраном. В разложенном состоянии размер устройства составит 9,96-дюйма - это почти на 30% больше, чем 7,6-дюймовая панель Galaxy Z Fold 6.