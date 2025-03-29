https://news.day.az/society/1740528.html

ДТП со смертельным исходом - Mercedes врезался в дерево

В селе Хатаи Агстафинского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az, автомобиль марки Mercedes столкнулся с деревом. В результате аварии водитель Элин Мамаев (2005 года рождения) скончался на месте. По факту происшествия проводится расследование.