https://news.day.az/society/1740528.html ДТП со смертельным исходом - Mercedes врезался в дерево В селе Хатаи Агстафинского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az, автомобиль марки Mercedes столкнулся с деревом. В результате аварии водитель Элин Мамаев (2005 года рождения) скончался на месте. По факту происшествия проводится расследование.
ДТП со смертельным исходом - Mercedes врезался в дерево
В селе Хатаи Агстафинского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az, автомобиль марки Mercedes столкнулся с деревом.
В результате аварии водитель Элин Мамаев (2005 года рождения) скончался на месте.
По факту происшествия проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре