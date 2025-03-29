ДТП со смертельным исходом

В селе Хатаи Агстафинского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az, автомобиль марки Mercedes столкнулся с деревом.

В результате аварии водитель Элин Мамаев (2005 года рождения) скончался на месте.

По факту происшествия проводится расследование.