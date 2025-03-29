Минобороны США ожидают массовые сокращения
Глава Пентагона Пит Хегсет подписал меморандум, направленный на сокращение гражданской рабочей силы министерства обороны США, на фоне стремления администрация американского президента Дональда Трампа к сокращению расходов.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на ведомство.
"Конечным результатом станет сокращение количества гражданских должностей с полной занятостью", - говорится в заявлении американского минобороны.
Отмечается, что в феврале 2025 года ведомство США объявило о планах уволить от 5 до 8% своего штата, а Хегсет подтвердил решимость присоединиться к кампании Трампа по сокращению федеральной рабочей силы. В настоящее время в Пентагоне работают около 950 тыс. гражданских лиц, что говорит о том, что сокращения могут затронуть до 76 тыс. человек.
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