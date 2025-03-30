Президент Сирии объявил о формировании правительства созидания и перемен

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа поздравил сирийский народ с формированием нового кабинета министров, назвав его правительством созидания и перемен.

Об этом он заявил, выступая на торжественной церемонии, которая прошла во дворце "Каср аш-Шааб", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наша страна вступает в новый исторический период на своем пути к лучшему будущему, - указал аш-Шараа. - Мы объявляем о формировании правительства созидания и перемен, которое возьмется за реконструкцию и проведет реформы".

Трансляцию выступления сирийского президента вел телеканал Al Hadath.

"Я заверяю сирийский народ в начале строительства сильного и стабильного государства, которое гарантирует интересы нации и каждого гражданина, - подчеркнул аш-Шараа. - Призываю всех взяться за руки и работать ради Сирии, которую мы заслуживаем".

Президент отметил, что вся работа правительства будет прозрачной.

"Мы не допустим, чтобы коррупция просочилась в госучреждения", - заявил он.

Главы МИД Асаад Хасан аш-Шибани и Минобороны Мурхаф Абу Касра переходного правительства сохранили свои посты в новом кабинете. Оба министра выступили с речами на торжественной церемонии. Министром внутренних дел назначен занимавший пост главы Службы общей разведки Анас Хасан Хаттаб.

Ранее сообщалось, что новый кабинет будет состоять из 22 министров-технократов, главы МИД и Минобороны, которые входили в переходное правительство, сохранили за собой посты. Руководить работой кабинета будет сам аш-Шараа, в руках которого, согласно принятой 13 марта конституционной декларации, сосредоточена вся исполнительная власть.