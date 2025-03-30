Кровавые разборки в ресторане в Армении

В Котайкской области Армении, в городе Чаренцаван, совершено убийство у известного ресторана.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в результате инцидента был убит 21-летний Рубик Ханоян. Еще четверо человек получили ранения.

Пострадавших доставили в больницу в Ереване.

Следователи и полиция выясняют обстоятельства.