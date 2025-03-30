https://news.day.az/world/1740553.html

Кровавые разборки в ресторане в Армении - есть убитый и раненые

В Котайкской области Армении, в городе Чаренцаван, совершено убийство у известного ресторана. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в результате инцидента был убит 21-летний Рубик Ханоян. Еще четверо человек получили ранения. Пострадавших доставили в больницу в Ереване. Следователи и полиция выясняют обстоятельства.