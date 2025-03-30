https://news.day.az/world/1740553.html Кровавые разборки в ресторане в Армении - есть убитый и раненые В Котайкской области Армении, в городе Чаренцаван, совершено убийство у известного ресторана. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в результате инцидента был убит 21-летний Рубик Ханоян. Еще четверо человек получили ранения. Пострадавших доставили в больницу в Ереване. Следователи и полиция выясняют обстоятельства.
Кровавые разборки в ресторане в Армении - есть убитый и раненые
В Котайкской области Армении, в городе Чаренцаван, совершено убийство у известного ресторана.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в результате инцидента был убит 21-летний Рубик Ханоян. Еще четверо человек получили ранения.
Пострадавших доставили в больницу в Ереване.
Следователи и полиция выясняют обстоятельства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре